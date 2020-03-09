لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة ​عيد المعلم​، إلى أنّ "المعلّم لا يكافأ على جهده باحتفال أو عيد. المعلّم هو حامل رسالة العلم والمعرفة. لا تكفي المعلّم تغريدة في عيده، لكنّها تعبير بسيط عن تقدير دوره في صياغة مستقبل الوطن بتعليم الأجيال"، مشيرًا إلى أنّ "إلى معلمتي الأولى، والدتي، رحمها الله، وإلى كلّ من علّمني حرفًا، والمعلمات والمعلمين، أنحني احترامًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر دياب في عيد المعلّم: هو حامل رسالة العلم والمعرفة وأنحني احترامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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