أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في الطيران المدنب بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي مستقر ودافئ حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية ( معدل ​درجات الحرارة​ لشهر أذار على الساحل هي ما بين ١٣و ٢٢ )

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد. يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء

غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء يتحول الى غائم و تكون الاجواء مهيأة ل​تساقط امطار​ خفيفة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون ​الضباب​ المحلي على المرتفعات. الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال

