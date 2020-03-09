أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ ان كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا أقفلت أبوابها صباح اليوم أمام ​الطلاب​ للأسبوع الثاني على التوالي التزاما بقرار ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ كتدبير احترازي من فيروس الكورونا. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مدارس حاصبيا التزمت بقرار وزير التربية وأقفلت أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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