AFP: سوق المال السعودية تهبط وسهم أرامكو يخسر 10 بالمئة من قيمته

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "تعرضّ سوق ​المال​ ​السعودية​ لخسائر قاسية مع بداية تعاملات الاثنين حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9,1 بالمئة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة ​أرامكو​، عملاق ​النفط​ في المملكة، بنسبة 10 بالمئة".

وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20 بالمئة الاثنين في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع ​روسيا​ والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الانتاج.