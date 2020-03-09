AFP: سوق المال السعودية تهبط وسهم أرامكو يخسر 10 بالمئة من قيمته

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن "تعرضّ سوق المال السعودية لخسائر قاسية مع بداية تعاملات الاثنين حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9,1 بالمئة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10 بالمئة".
وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20 بالمئة الاثنين في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الانتاج.
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