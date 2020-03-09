الرئيس الفلبيني يعلن حاله الطوارئ بسبب كورونا

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10.
وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة، للحد من تهديد كوفيد-19 والقضاء عليه."
وكانت السلطات الفرنسية، قررت منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
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