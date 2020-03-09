ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا إلى 278 حالة

أعلنت السلطات فى ​بريطانيا​ ارتفاع ​حالات​ الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 278 حالة. وذكرت شبكة "​سكاي نيوز​" البريطانية أن الفيروس قد تسبب في وفاة 3 أشخاص حتى الآن في ​المملكة المتحدة​، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في وقت لاحق اجتماعا طارئا لبحث كيفية التصدي للفيروس حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا وطنيا ودوليا.

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