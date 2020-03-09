"أ.ف.ب": بورصات الخليج تسجّل خسائر كبرى على خلفية انهيار أسعار النفط

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "بورصات ​الخليج​ تسجّل خسائر كبرى على خلفيّة انهيار أسعار ​النفط​".

وكانت قد أفادت بأنّ "بورصات ​دول الخليج​ سجّلت يوم الأحد أدنى مستوى لها منذ سنوات، بعد فشل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) و​روسيا​، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "أوبك بلاس"، في الاتفاق على خطوات لرفع الأسعار المتأثرة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد".

وكانت قد أخفقت "​أوبك +​" في التوصّل يوم الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام، بغية وضع حدّ لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام.