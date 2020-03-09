"أ.ف.ب": بورصات الخليج تسجّل خسائر كبرى على خلفية انهيار أسعار النفط

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "بورصات الخليج تسجّل خسائر كبرى على خلفيّة انهيار أسعار النفط".
وكانت قد أفادت بأنّ "بورصات دول الخليج سجّلت يوم الأحد أدنى مستوى لها منذ سنوات، بعد فشل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "أوبك بلاس"، في الاتفاق على خطوات لرفع الأسعار المتأثرة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد".
وكانت قد أخفقت "أوبك +" في التوصّل يوم الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام، بغية وضع حدّ لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام.
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