أفادت قناة "العربية" بأن رئيس الوزراء ​السوداني​ ​عبد الله حمدوك​ نجا من محاولة اغتيال ب​تفجير​ سيارته في ​الخرطوم​. هذا ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار ​​​​​​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بتفجير سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.