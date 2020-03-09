22 حالة وفاة جديدة في الصين جراء كورونا

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بكين: سجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجدّ الإثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في يناير.
ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 3119.
وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علما بأن عدد الاصابات في الصين بلغ ثمانين الفا و700.
والجمعة ألمح مسؤول صيني كبير إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي قريباً.
وقال في مؤتمر صحافي "اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً".
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