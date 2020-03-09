دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حقائق-أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

(رويترز) - تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا 106 آلاف شخص في أنحاء العالم مع وصول الفيروس إلى دول جديدة وتسببه في مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وفيما يلي أحدث تطورات انتشار المرض :

* الوفيات والعدوى

أصيب أكثر من 106 آلاف شخص بفيروس كورونا في شتى أنحاء العالم وتوفي 3600 وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى ما أعلنته الحكومات.

شهد البر الرئيسي الصيني، حيث بدأ التفشي، ما لا يقل عن 3097 حالة وفاة حتى الآن، لكن المرض ينتشر بشكل أسرع في مناطق أخرى.

* آسيا

عبّر رئيس بلدية دايجو، المدينة الأكثر تضررا من التفشي الذي تشهده كوريا الجنوبية، عن أمله في أن تكون أعداد الحالات الجديدة في تراجع بعدما تباطأ معدل الزيادة إلى أدنى مستوى في عشرة أيام. وأعلنت السلطات عن 272 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 7313 و50 حالة وفاة.

ويواصل التفشي التباطؤ في الصين. وبحسب لجنة الصحة الوطنية انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريبا يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة.

ومن بين 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة، تم اكتشاف 41 حالة في ووهان، منشأ انتشار الفيروس وبؤرته.

وبدأت مدن صينية في تخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجيا بعد أن فرضتها منذ أكثر من شهر.

وأكدت بنجلادش يوم الأحد ظهور أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس، عاد اثنان منها من إيطاليا مؤخرا.

وقالت السلطات في جزر المالديف يوم الأحد إنها فرضت قيودا على الحركة في عدة جزر سياحية بعدما سجلت البلاد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الياباني إن إمكانيات الفحص ستزيد بحلول نهاية الشهر الجاري، مع بدء التأمين الصحي الوطني في تغطيتها. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان ارتفع إلى 1159 حالة.

وقال مسؤولون فلبينيون يوم السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيعلن حالة طوارئ صحية بعدما سجلت بلاده أول حالة انتقال للفيروس بين المواطنين.

* أوروبا

فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد يوم الأحد بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا.

وقال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا يوم السبت إن 16 شخصا توفوا بسبب الفيروس بزيادة خمس حالات عن الإحصائية السابقة. وأعلنت رئاسة الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان) نقل نائب ثان إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.

وقفز عدد الحالات المؤكدة في ألمانيا بأكثر من 100 حالة يوم السبت، ليصل إلى 795 . وكان عدد الحالات المسجلة يوم 29 فبراير شباط 66 حالة فقط.

وسجلت بلغاريا يوم الأحد أول أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في مولدوفا في وقت متأخر من مساء يوم السبت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وسجلت مالطا يوم السبت أول إصابة بالفيروس لفتاة إيطالية عمرها 12 عاما تعيش على الجزيرة.

* الشرق الأوسط وأفريقيا

قالت وزارة الصحة الإيرانية في إعلان نقله التلفزيون الرسمي يوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 6566 حالة.

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ويقبع 13 أمريكيا، يُخشى أنهم أصيبوا بالفيروس خلال رحلة إلى بيت لحم، في حجر صحي قرب المدينة وينسقون مع السلطات الأمريكية والفلسطينية لمحاولة العودة لبلادهم.

وأعلنت توجو والكاميرون يوم الجمعة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كل منهما، ليرتفع عدد الدول التي ظهر بها الوباء جنوبي الصحراء الكبرى إلى خمس دول.

* الأمريكتان

قالت الشركة المشغلة للسفينة السياحية جراند برنسيس، التي مُنعت الأسبوع الماضي من العودة إلى سان فرانسيسكو بسبب تفشي فيروس كورونا على متنها، إن السفينة تلقت أمرا بالتوجه إلى ميناء أوكلاند القريب.

وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان وفاة مريض تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا يوم السبت ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وقالت وزارة الصحة في باراجواي على تويتر يوم السبت إن البلاد سجلت أول حالة إصابة مؤكدة لديها بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 19 يوم السبت بعد وفاة شخصين آخرين في ولاية واشنطن. وأعلن أكثر من نصف الولايات الأمريكية عن حالات إصابة بالفيروس. وأعلن حاكم نيويورك آندرو كومو حالة الطوارئ.

وأظهرت الفحوص إصابة شخصين يعملان في الفحص الطبي بمطار لوس انجليس الدولي بفيروس كورونا.

* أستراليا

أعلنت السلطات الصحية يوم الأحد وفاة رجل في الثمانينات من عمره في مستشفى سيدني ليصبح ثالث ضحية في البلاد. وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هنت إن الحكومة وفرت 54 مليون كمامة إضافية للمساعدة على حماية العاملين في القطاع الصحي.

* تداعيات اقتصادية

تراجعت الصادرات الصينية بشدة في أول شهرين من العام وتباطأت الواردات بعدما أدت الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل كبير للأنشطة التجارية وسلاسل الإمداد العالمية والنشاط الاقتصادي.

وكشف استطلاع لرويترز أن التفشي خفض النمو الاقتصادي على الأرجح في الصين في الربع الحالي بمقدار النصف مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا.‭

وقالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وتعهد وزراء المالية في مجموعة العشرين ورؤساء بنوك مركزية يوم الجمعة باتخاذ إجراءات مالية ونقدية "ملائمة".

* إلغاء وتأجيل فعاليات وتنظيم أخرى في أماكن مغلقة

سيقام سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري بدون جمهور.

وألغى البابا فرنسيس ظهوره المعتاد على الزائرين لمنع الحشود من التجمع لرؤيته وسيبث عظاته عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وأرجأ المزيد من العلامات التجارية الفاخرة عروض أزياء في أنحاء العالم.

وألغت روسيا منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي العالمي السنوي هذا العام.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)