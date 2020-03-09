هل تخصم شركات السياحة من أموال المعتمرين بعد تعليق العمرة؟ غرفة السياحة تُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة، لن ينقص منها شئ حال طلب المعتمر استرجاع قيمتها وإلغاء الرحلة، موضحًا أنه في حال الترحيل للعمرة لن يكون هناك أي إضافات على العميل نهائيًا، على أن تكون التكلفة كما هي التفاصيل والخدمات نفسها.

ووجه السيسي في تصريحات لـ"الخليج 365"، عدة رسائل إلى المواطنين وشركات السياحة العاملة في الموسم، مطالبًا الجميع بالمحافظة على موقف الشركات تجاه المعتمرين كون الموقف صعب ويحتاج للدعم تجاه الموقف الحالي، بعد تعليق العمرة بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وقال إن العمل في الغرفة مازال جاريًا بشكل طبيعي باعتبار القرار مؤقت وليس إلغاء، بما يعني أن هناك إجراءات احترازية جارية، على أن تشهد الفترة المقبلة تطوير هذا القرار باتخاذ إجراءات احتياطية واستقبال الزائرين في المطارات والكشف عنهم لتحديد الحالات التي تدخل والتي يمنع دخولها.

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وأوضح أن آليات العمل مع الموقف الحالي كثيرة، منها: التعامل مع العميل أولًا وطمأنته وتوصيله لمرحلة الثقة الكاملة في شركات السياحة كون الموقف مسألة وقت سواء باسترجاع قيمة الرحلة أو استكمالها في وقت أخر حال إلغاء التعليق أو ترحيلها لوقت آخر، كون العميل مهم لشركات السياحة، والحفاظ عليه مهم، مشيرًا إلى أن غرفة السياحة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال أي مشكلات تواجه العملاء أو شركات السياحة.

وتابع: "الأمور هادئة والعلاقة بين العميل والشركة طيبة ومهمة للغاية وجميع الشركات تحافظ عليها وليس هناك ما يؤدي إلى توتر الأمور بين الطرفين، والأمر مسألة وقت فقط على أن تكون الأمور طبيعية وكل طرف يأخذ حقه دون مشكلات، مع التأكيد على أن عامل الوقت مهم للغاية خلال المرحلة الحالية ويجب على الجميع مساعدة بعضهم البعض، وبطلب من شركات السياحة المصرية مساعدة نظيرتها السعودية وعدم وضعهم تحت ضغوط أيا كانت لأن الضغط لن يأتي بنتيجة مهما كان".

واتخذت السلطات السعودية قرارًا، بتعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، والدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل البلاد، وأعقب القرار قيام السلطات بمطار القاهرة الدولي بمنع المسافرين من السفر، وإلغاء شركات الطيران سفر المعتمرين على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.

وشكلت وزارة السياحة، غرفة عمليات لمتابعة المستجدات الخاصة بقرار تعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع السلطات السعودية للوصول إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين، وكذلك الشركات السياحية، مضيفة أن هناك تنسيقا مستمرا مع خطوط مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية، والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية بحيث لا يضار أي مواطن مصري ماديا.