إسرائيل تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 39

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن أحد المصابين من مؤسسة نجمة داوود (الفرع المحلي للصليب الأحمر)، أما الحالات الأخرى فلأشخاص عادوا من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.

وأعلنت وزارة الصحة أن ثلاثة من المرضى تماثلوا للشفاء.