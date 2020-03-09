ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في بولندا إلى 11 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 11 حالة.
وكانت شركة الخطوط الجوية البولندية "إل أو تي" المملوكة للدولة قد قررت أمس الأحد تعليق رحلاتها إلى إيطاليا حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أصبحت الأخيرة، واحدة من أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا .
وقد طالبت السلطات البولندية إلغاء جميع الفعاليات التي تضم أكثر من ألف مشارك.
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