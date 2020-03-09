الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم استقبال لاجئين قصّر من اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على استقبال لاجئين قُصّر من مخيمات اللجوء المكتظة في اليونان.
وجاء في قرار لجنة الائتلاف الحاكم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن ألمانيا مستعدة في إطار "ائتلاف الراغبين" على المستوى الأوروبي لتحمل "حصة مناسبة".
ولم يحدد القرار فترة معينة أو عدد معين لاستقبال اللاجئين القُصّر.
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