اليمن .. ميليشيا الحوثي تخّرق الهدنة الأممية في الحديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مارس 2020 09:22 صباحاً - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، غربي اليمن، خرقاً صارخاً للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن نقطة الرقابة المتمركزة في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة أبلغت غرفة عمليات ضباط الارتباط في السفينة الأممية عن قيام الميليشيات الحوثية باستحداث نفق قرب نقطة الرقابة.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بحفر النفق في وضح النهار وذلك في ظل صمت اللجنة الأممية عن خروقاتها المتصاعدة للهدنة.

ورصدت نقاط الرقابة نهاية الأسبوع الماضي قيام الميليشيات الحوثية بحفر نفقين؛ الأول خلف عمارة عدي بشارع صنعاء والثاني خلف سيتي ماكس قرب جولة يمن موبايل.

في السياق، كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن 193 خرقاً لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في محافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية معظمها في مركز المحافظة والتحيتا.

ورصدت نقاط الرقابة الأممية في الحديدة 151 خرقاً للميليشيات الحوثية بالأسلحة الرشاشة داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن خروقات الميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة في الساعات الماضية تضمنت استخدام أسطح منازل المواطنين لنصب منصات إطلاق قذائف صاروخية.

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وقال إن الميليشيات الحوثية استخدمت 17 قذيفة مدفعية ضمن خروقاتها في الدريهمي الساعات الماضية.

كما أصيب مدني، مساء الأحد، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة.

حيث أصيب كل من المواطن عبده علي يحيى (50) عاماً، وسالم عبدالله عمار (40)عاماً بشظايا قذيفة بي 10 أطلقتها الميليشيات على منزلهم في منطقة ربع الحضرمي شمال شرق حيس.

هذا وتم نقل المصابين إلى مستشفى حيس الريفي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تم نقلهما إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج.

وتواصل ميليشيات الحوثي عملياتها التصعيدية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، تحت غطاء الهدنة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة والتي تستفيد منها الميليشيات في تنفيذ عملياتها الإجرامية بحق المدنيين، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.