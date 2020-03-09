كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" داخل البرلمان الفرنسي إلى 6 حالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البرلمان الفرنسي إلى 6 حالات، بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربون.

وأعلن البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، أنه تم عزل المصابين ووضعهم في الحجر الصحي للحد من انتشار المرض.

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وقد أوقفت الجمعية الوطنية، الأنشطة البرلمانية من 9 حتى 22 من مارس الجاري، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا شملت موظفا و3 نواب.

وبحسب وزارة الصحة الفرنسية، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا إلى 1126 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.