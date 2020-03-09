شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية هندية تحظر دخول الأجانب بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة ولاية "أروناتشال براديش" الواقعة شمال شرق الهند منع دخول جميع الرعايا الأجانب إليها، وذلك بسبب المخاوف من تفشى فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أن "أروناتشال براديش" هى إحدى الولايات فى الهند التى تتمتع بوضع خاص حيث أنه لا يسمح لأي شخص بدون جواز سفر هندى الدخول إليها إلا بعد أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح أو موافقة.

وقالت حكومة الولاية إنه تم تعليق إصدار هذه التصاريح حتى إشعار آخر، وذلك للحماية من تفشي الفيروس الجديد.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.