وزير كويتي يخضع للحجر الصحي في منزله

يخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.
وسيكون الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.
وبموجب قرار الوزارة فان الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص حاليا إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.
وبموجب قرار الوزارة فان الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص حاليا إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.
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