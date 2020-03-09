السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى تسع دول بينها العراق

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ان "حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه".

وأعلنت السعودية أيضا "إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، لكنها استثنت من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، "مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

ويأتي هذا التطور الجديد كتوسيع للإجراءات الاحترازية بعد أن كانت المملكة قد قصرت الدخول إلى أراضيها مؤقتا للقادمين من دول الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

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وفي فيديوهات انتشرت الأحد، أظهرت احتشاد آلاف المصريين أمام مختبرات التحاليل الطبية بعد قرار من السلطات السعودية بحظر دخول أي منهم من دون توفر فحوصات تثبت خلوهم من فيروس كورونا، على أن تجرى قبل 24 ساعة من موعد السفر.

وبحسب القرار، فقد لا يتمكن من العودة إلى المملكة آلاف المقيمين العاملين في السعودية الذين كانوا خارج البلاد في أي من البلدان التسع أو زاروها خلال الـ14 يوما الماضية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، امس الأحد، أن سبعا من الإصابات الـ11 المسجلة بفيروس كورونا المستجد تتعلق بأشخاص وافدين من إيران.

وعلقت السعودية، "مؤقتا" الدخول والخروج من محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة، كما قررت تعليق الدراسة في أرجاء البلاد حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.