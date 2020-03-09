جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة في جبال مكحول

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان جهاز مكافحة الارهاب نفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة في جبال مكحول.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الارهابية في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينة ان "ذلك جاء وفقاً لمعلومات استخبارية".
واضافت ان "نخبة العمليات الخاصة تشتبك الان مع مجموعة ارهابية بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه ملاذا لها"، مشيرة الى انه "تم قتل ثلاثة ارهابيين ومازال الاشتباك مستمر".
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