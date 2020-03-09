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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلق السفر من وإلى 9 دول لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن سلطات المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدد من الدول، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبين المصدر - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من "الكويت والبحرين ومصر والإمارات ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والعراق".
وأضاف أنه تم كذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.. كما قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.
وتابع المصدر أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، تأتي في إطار جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ومنع دخوله وانتشاره
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