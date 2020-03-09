صحيفة: في يوم المرأة العالمي تحية للمرأة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، لقد كان النهج الحكيم للقيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة وبزوغ فجر الاتحاد المبارك، يقوم على إيمان مطلق بأن النهضة الشاملة والتقدم الحضاري وتحقيق القفزات النوعية التي تكفل الارتقاء بالدولة نحو أعلى المراتب، لا تقوم إلا بجهود جميع أبناء الوطن وعبر التساوي في الحقوق والواجبات، فكانت مسيرة تمكين المرأة كفيلة بترسيخ مكانتها وريادتها ونهج دعمها سواء برعاية مباشرة من قيادتنا الحكيمة أو بموجب نصوص دستورية وقانونية تكفل لها القيام بدورها التام في كل محافل العمل الوطني.



وتابعت صحيفة "لا شك أن الأرقام لما تشغله من مراكز في الميادين كافة خير شاهد على مدى الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية، وليس آخرها القرار رقم "1" الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ليؤكد أن الدولة أنجزت بكل ثقة مسيرة التمكين ودعم المرأة التي باتت في أرفع وأهم المراكز والوظائف جنباً إلى جنب مع الرجل.

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وأضافت ابنة الإمارات إذ تشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فهي مناسبة للفخر والكبرياء بما باتت عليه من نموذج يحتذى، وما حققته وقدمته لوطنها لتكون شريكة أساسية ورئيسية في مسيرة التنمية المشرفة، بحيث لم يعد هناك ميدان إلا وباتت المرأة الإماراتية صاحبة بصمة قوية فيه، بما في ذلك أعقد العلوم وأكثرها تطوراً وأهمية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقول: "في اليوم العالمي للمرأة.. نحتفي بها تكريماً لإنجازاتها وعطاءاتها وتعزيزاً لحقوقها وتأكيداً على مواصلتنا دعمها وتمكينها ..وتحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجاً عالمياً وركناً أساسياً من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها.. كل عام وكل نساء العالم بخير".

وأشارت إلى أن الدور التاريخي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، عبر مسيرة عقود طويلة جعلت من نهضة المرأة ومتابعة شؤونها داخل وخارج الدولة أولوية في جهود سموها الخيرة التي كانت كفيلة بتعزيز مكتسبات ابنة الوطن وتعزيز ريادتها بكل ما قدمته ورعته من خطط ومبادرات وبرامج ومتابعة، وتأصيل قيم المجتمع وتعزيز ترابطه، وهي مسيرة متواصلة يتم من خلالها رفد المكتسبات والعمل على مضاعفتها وتعميم التجربة الوطنية دولياً عبر ما باتت عليه المسيرة من أنموذج حافل يقدم الدروس في كيفية تقدم المجتمعات، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أهمية الدور التاريخي لـ"أم الإمارات" في نهضة المرأة ودورها بالقول: "في يوم المرأة العالمي أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وأبارك لجميع بنات الإمارات تقدمهن وتفوقهن.. بدعمها ومساندتها وتمكينها "أم الإمارات" هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات".

وقدمت "الوطن" في ختام افتتاحيتها في يوم المرأة العالمي تحية للمرأة الإماراتية وترجمتها لأصالة وقيم المجتمع في المحافل كافة عبر نجاحات وإنجازات عكست فيها الصورة الحضارية لرسالة الوطن في كل مكان، فالمرأة هي التي تربي الأجيال وتغرس القيم وتحمل الجميع الأثر الذي يحملونه أبد الدهر.. وهي أم الشهيد التي قدمت للوطن رجالاً كانوا يوم ناداهم الواجب حملة مشاعل الشرف والأبطال الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكه الإنسان فداء لوطنه وتعبيراً عن كل ما تربوا عليه من وطنية صادقة عبروا عنها بأقصى درجات الفداء.. كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير