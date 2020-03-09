صحيفة: الاهتمام بالمرأة في الإمارات ثقافة مجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الاحتفاء بالمرأة في الإمارات، تجاوز مرحلة تمكينها والحديث عن حقوقها، فهي الآن، بدعم من القيادة الحكيمة تمتلك الحقوق كافة، لما تتحلى به من عطاء وإرادة قوية وكفاءة ومسؤولية أهّلتها للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء، إلى جانب شقيقها الرجل.



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وتابعت صحيفة "الاتحاد" إذا كان العالم يحتفل في الثامن من شهر مارس سنوياً، باليوم العالمي للمرأة، فجميع الأيام في الإمارات، أيام دعم ومساندة لها، لتصدُرها المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني باقتدار، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقديراً لابنة الإمارات التي تعتبرها القيادة الركن الأساسي في قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها.

وأضافت أنه في اليوم العالمي للمرأة تتلقى الإماراتية وعوداً جديدة من القيادة بالمزيد من الفرص لإثبات قدراتها وتحفيزها على التعلم والعمل والمساهمة الفاعلة في بناء ونهضة بلدها، بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي تقف إلى جانبها لتحقق ما تصبو إليه من أمن وأمان وتمكين.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الاهتمام بالمرأة في الإمارات ثقافة مجتمعية، ونهج ثابت رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، وعليه يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتواصل "الإماراتية" مسيرتها بثقة واقتدار وإصرار، وتحصد نجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات