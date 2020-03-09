مسلح يطلق النار بمسجد في باريس وإصابة شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلامية، مساء الأحد، بأن مسلحا اقتحم مسجداً في باريس وأطلق النار باتجاه رجل وأصابه بجروح.



وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في الدائرة 19 للعاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن المسلح لاذ بالفرار.

وأشارت مواقع إخبارية فرنسية إلى أن شخصاً كان يرتدي خوذة اقتحم باحة أحد المساجد في باريس، حيث عمد إلى إطلاق أعيرة نارية على رجل في العقد الثالث وأصابه بجراح خطيرة.

Advertisements

وبحسب شهود، استطاع المسلح الهروب على متن دراجته، فيما عثرت الشرطة على مسدس 9 ملليمترات.

ومن جهته، قال عمدة باريس على صفحته بـ"تويتر"، إن المؤشرات تشير إلى أنه حادث انتقامي وتصفية حسابات.

ورجحت الشرطة الفرنسية أن الحادث جنائي ويرجع أسبابه للانتقام وليس إرهابيا، مضيفة أن مرتكب الحادث استهدف شخصا بعينه أمام المسجد ولم يكن يستهدف المسجد.

ووجهت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق لما وصفته بـ"محاولة قتل"، مشيرة إلى أن مرتكب الواقعة لاذ بالفرار وتواصل الشرطة تعقبه.