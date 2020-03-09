مصر تبلغ برلين بملابسات وفاة سائح ألماني بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أبلغت السلطات المصرية، الأحد، سفارة برلين في القاهرة، بملابسات وفاة سائح ألماني، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد في مصر، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية الألمانية: "السلطات المصرية أبلغت السفارة الألمانية بوفاة المواطن الألماني وملابسات مرضه".

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وتابعت: "لا تزال السفارة في القاهرة تتواصل مع السلطات المصرية للوقوف على ترتيبات نقل الجثمان".

وسجلت ألمانيا ١٠٠٠ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لكنها لم تسجل أي حالة وفاة.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت القاهرة وفاة سائح ألماني يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجلها مصر.

وقررت وزارة الصحة الألمانية، الأحد، حظر جميع الفعاليات والتجمعات التي يتعدى عدد المشاركين فيها ١٠٠٠ شخص، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس في ألمانيا.