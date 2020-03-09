- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تبلغ برلين بملابسات وفاة سائح ألماني بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أبلغت السلطات المصرية، الأحد، سفارة برلين في القاهرة، بملابسات وفاة سائح ألماني، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد في مصر، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية الألمانية: "السلطات المصرية أبلغت السفارة الألمانية بوفاة المواطن الألماني وملابسات مرضه".
وتابعت: "لا تزال السفارة في القاهرة تتواصل مع السلطات المصرية للوقوف على ترتيبات نقل الجثمان".
وسجلت ألمانيا ١٠٠٠ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لكنها لم تسجل أي حالة وفاة.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت القاهرة وفاة سائح ألماني يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجلها مصر.
وقررت وزارة الصحة الألمانية، الأحد، حظر جميع الفعاليات والتجمعات التي يتعدى عدد المشاركين فيها ١٠٠٠ شخص، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تبلغ برلين بملابسات وفاة سائح ألماني بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.