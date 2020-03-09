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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال إن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً .
الخليج العربي: خفيف - متوسط.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 50:01
الجزر الأول عند الساعة 19:01 الجزر الثاني عند الساعة 06:30
بحر عمان: خفيف -متوسط.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:11المد الثاني عند 21:30
الجزر الاول عند الساعة 14:48 الجزر الثاني عند الساعة 03:29
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 32 18 75 15
دبي 31 20 65 15
الشارقة 31 15 70 15
عجمان 29 19 75 20
أم القيوين 30 14 70 25
رأس الخيمة 28 15 75 25
الفجيرة 26 18 65 30
العين 32 16 55 15
ليوا 32 15 85 15
الرويس 30 16 90 20
السلع 30 17 85 25
دلما 28 18 85 25
طنب الكبرى 27 18 80 35
طنب الصغرى 27 18 80 35
أبو موسى 27 18 80 35
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