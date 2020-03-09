شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال إن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً . الخليج العربي: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 50:01 الجزر الأول عند الساعة 19:01 الجزر الثاني عند الساعة 06:30 بحر عمان: خفيف -متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:11المد الثاني عند 21:30 الجزر الاول عند الساعة 14:48 الجزر الثاني عند الساعة 03:29 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 32 18 75 15 Advertisements دبي 31 20 65 15 الشارقة 31 15 70 15 عجمان 29 19 75 20 أم القيوين 30 14 70 25 رأس الخيمة 28 15 75 25 الفجيرة 26 18 65 30 العين 32 16 55 15 ليوا 32 15 85 15 الرويس 30 16 90 20 السلع 30 17 85 25 دلما 28 18 85 25 طنب الكبرى 27 18 80 35 طنب الصغرى 27 18 80 35 أبو موسى 27 18 80 35

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