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ظهور أول حالتي إصابة بكورونا في ألبانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

ظهور أول حالتي إصابة بكورونا في ألبانيا

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ألبانيا اكتشاف أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، وهما لأب وابنه عائدين من إيطاليا.

 

وقالت وزارة الصحة في ألبانيا - في بيان - إن الشخصين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في حالة مستقرة ولا يعانون من تعقيدات صحية.

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كما أجرى مسؤولو الصحة الألبانية تحاليل طبية لنحو 60 شخصا دون اكتشاف إصابة أحد بالفيروس. 

 

يذكر أن أكثر من 400 ألف مواطن ألباني يقيمون في الأراضي الإيطالية.

 

وكانت "وكالة السيطرة على الأمراض"، التابعة للاتحاد الأوروبي، رفعت مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع، بعد إصابات المئات في القارة.

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