شكرا لقرائتكم هبوط عنيف لأسعار النفط.. الخسائر تخطت 30٪؜ لـ28.8 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.

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وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20%؜، لأدنى مستوى لها منذ 2016 يوم الأحد عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وكانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1%؜ إلى 35.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 2216 بتوقيت غرينتش في حين تراجع سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9%؜ إلى 32.66 دولار.