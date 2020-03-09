شكرا لقرائتكم تراجعات تفوق 7% للأسهم الإماراتية في بداية التداولات الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسواق الخليجية اليوم الإثنين على هبوط حاد، وسط تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.09% إلى 4083.83 نقطة. فيما تراجع سوق دبي للأوراق المالية بنسبة بلغت 8.39% إلى 2076.81 نقطة.

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يأتي هذا التراجع وسط هبوط حاد لأسعار النفط، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%. وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.

ولم يسلم الذهب أيضا من التراجعات، لكنها كانت طفيفة مقارنة بباقي السلع الأخرى إذ لم يستطع المكوث كثيرا عند مستوى 1700 نقطة، ليفقد 0.51% لتصل العقود الفورية إلى 1662.4 دولار للأونصة، فيما تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 0.55% إلى 1664.61 نقطة.