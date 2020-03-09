بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".. الأزهر يُحيل طالبًا إلى مجلس التأديب لنشره شائعات عن "كورونا"

بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" يحوي مضمونه على إصابة عدد من الطلاب في إحدى كليات الجامعة بفيروس "كورونا".. أحال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الازهر، طالبًا إلى مجلس التأديب.

وأوضح "السعيد" أنه تم إبلاغ الطالب وولي أمره بالقرار والموعد المحدد للمثول أمام جهة التأديب بالكلية، بتهمة نشر الإشاعات المثيرة للفوضى، وبث حالة من الذعر بين طلاب الكلية والجامعة بدون دليل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأهاب عميد الكلية بأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، مشددًا على أن الجامعة تحرص كل الحرص على صحة جميع منسوبيها، واتخاذ التدبير اللازمة من أجل ذلك.

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وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إن الخطة جرى توزيعها على جميع المدارس لتطبيق جميع محاورها لحماية الطلاب من أى عدوى محتملة، وضمان بيئة نظيفة بالمدارس ومناخ صحى جاذب لافتا الى أن أهداف الخطة تتمثل فى منع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية لمنع حدوثها، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والطعوم والأمصال اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الحد من تسرب الأمراض المعدية من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، فضلاً عن إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الأمراض المعدية مع الالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت التعليمية.

وأضاف الدكتور علاء عيد: هناك بعض الأمراض المعدية القادرة على الانتقال بسهولة بين التجمعات البشرية وخاصة الفئات المماثلة فى السمات مثل تلك التى تحدث فى المدارس، وغيرها من المنشآت التعليمية، ومنها تلك الأمراض المعدية التى تنتقل من خلال الجهاز التنفسى مثل الأنفلونزا والنكاف والحصبة وغيرها، أو مثل التى تنتقل من خلال الطعام والشراب وتتسبب فى حدوث النزلات المعوية والتسممات الغذائية والإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى من النوع أ أو أمراض أخرى مثل التهاب ملتحمة العين والجديرى المائى، وغيرها من الأمراض المعدية.

ويواصل خط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.