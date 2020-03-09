السرية سلاح دياب الذي قد ينقلب عليه

"اصاب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مع باقي الوزراء" في قرار التخلف عن دفع سندات "يوروبوند" التي تستحق اليوم... "أخطأ رئيس الحكومة حسان دياب مع باقي الوزراء" في قرار التخلف عن دفع سندات "يوروبوند" التي تستحق اليوم... رأيان يتنازعان ​الشعب اللبناني​ بعد ان اعلن دياب مساء يوم السبت الفائت القرار الشهير الذي طال انتظاره. من الطبيعي ان تنقسم الآراء حول الخطوة، ومن المفهوم "تسييس" القضية والنظر اليها من منظارين مختلفين، انما هناك منطقة مشتركة لا يمكن اغفالها يتفق عليها الجميع، وهي تشكل المساحة الكفيلة بإيجاد القواسم المشتركة للانطلاق نحو مرحلة اكثر تفاؤلاً.

لا شك ان دياب كان بمثابة الطبيب الذي اعطى تشخيصاً صائباً للامور والوضع الذي يعيشه لبنان حالياً، ولكن المشكلة ليست في التشخيص، بل في الاجراءات الواجب اتخاذها بعد معرفة العلّة ومسبباتها. يفاخر رئيس ​مجلس الوزراء​ الحالي وبعض الوزراء انهم يعتمدون السرية سلاحاً لهم في معركتهم الحاسمة والمصيرية التي قد تحدد مصير لبنان ككل، لجهة البدء بنهوضه او بدء عملية افلاسه بشكل رسمي ووضع اليد عليه. ولكن هذه السرية بدأت تتحول الى سلاح ذو حدين، لانه يجب تحديد زمان استعمالها، كونها لا تصلح في كل زمان ومكان. اطلق دياب في كلمته الكثير من الوعود، ولكن الناس تحتاج بالفعل الى وقائع ملموسة تطمئنها الى ان القطار وُضع على السكة الصحيحة، فيما الكلام لا ينبئ بالخير لانهم سمعوا الكثير منه على مدى سنوات دون ان يلمسوا شيئاً. ومع التسليم بضرورة اعطاء فرصة للحكومة كي تبدأ بحصد ما تعمد الى زرعه، الا انه من المهم جداً بث شعور الاطمئنان في نفوس اللبنانيين، لان تهدئة الداخل تسمح بالتفكير بشكل سليم تجاه التعاطي مع الخارج. استحقاق "اليوروبوند" لهذا الشهر، يسبق استحقاقين مماثلين للشهر المقبل الذي يليه (ولو ان استحقاق آذار هو الاكبر بينها)، ولكن مجموع الاستحقاقين يعادل او يفوق قليلاً مبلغ المليار ومئتي مليون ​دولار​ الذي كان يجب دفعه في التاسع من الشهر الحالي، فما العمل عندها؟ وهل سيكفي الكلام؟.

هناك نقاط قوة يمكن البناء عليها، الا ان نقاط الضعف لا تزال حاضرة بشكل فاعل وتفرض نفسها على الواقع اللبناني. فلبنان ليس الاول، ولن يكون الاخير، في اعلان تخلفه عن سداد الديون-ولو انها المرة الاولى التي يقوم فيها بهذه الخطوة- ونقطة القوة التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء لجهة ضرورة التضامن والوحدة، يمكن تأمينها عبر الاعلان عن الخطة التي سيتم اعتمادها مهما كانت قاسية ومهما تضمنت من اجراءات غير شعبية، ولكنها حجر الاساس الذي يجب الركون اليه لاستعادة الثقة، الداخلية والدولية بلبنان. ويجب معرفة هذه الاجراءات علناً، فما الذي ستقوم به الحكومة من اجل اعادة الروح الى سندات "اليوروبوند" التي انحفضت قيمتها الى ما دون 30 سنتاً، وكيف سنوقف تضخم الدين الذي بات يطرق باب الـ170% من مجموع الناتج المحلي؟ وكيف سنستعيد حجم الاحتياطي من العملات الصعبة في ​مصرف لبنان​؟ وكيف سيتم تنظيم العمل بين ​المصارف​ والمودعين؟ وكيف سينتظم العمل ب​خطة الكهرباء​ التي باتت تصل على الورق الى المواطنين بنسبة 24/24 ساعة، فيما تبقى غائبة معظم فترات النهار في العالم الواقعي؟.

كلها اسئلة مشروعة تحتاج الى اجوبة، فهل لدى الحكومة الاجوبة الملائمة؟ اذا كان الجواب بالنفي، فالمصيبة كبيرة ويمكن البدء بدق ناقوس الخطر والتفكير بالهجرة او بأي حل آخر ينقذ اللبناني من سفينة كتب لها الغرق، اما اذا كان الجواب ايجاباً فعلى الحكومة وفي اسرع وقت ممكن، ان تعلن عن خطواتها هذه دون التطلع الى العواقب السياسية او الشعبية او الطائفية، فتأجيل الحلول يوازي عدم وجودها، والخوف من ردود الفعل هو كأنه التسليم بالمصير المشؤوم.

اقترب الحسم، والتأجيل ممكن لفترة محدودة من الوقت تنتهي مع انتهاء كمية الاموال الموجودة، ولكن السؤال الاكبر هو: ماذا بعد هذه الفترة، ولماذا التكتم عن الحلول والسماح ببث المزيد من البلبلة والخوف والقلق في الجسم اللبناني المنهك؟.