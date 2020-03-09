بخاري: إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية ولبنان باستثناء الشحن

أعلن سفير ​السعودية​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "السعودية قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ولبنان والدول التي تم تعليق السفر إليها، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

وكان قد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، لـ"وكالة الأنباء السعودية - واس"، أنّ "وفقًا للإجراءات الوقائيّة والإحترازيّة الموصى بها من قبل الجهات الصحيّة المختصّة في السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحّة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قرّرت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتًا إلى كلّ من الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا والعراق؛ وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه".

وأوضح أنّ "السعودية قرّرت أيضًا إيقاف الرحلات الجويّة والبحريّة بين السعودية والدول المذكورة، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الإحتياطات اللّازمة والضروريّة".