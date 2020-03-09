حنكش: نحتاج إلى خطة انقاذية واضحة للنهوض بلبنان

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث إذاعي انه "نحتاج إلى ترميم ثقة المجتمع الدولي واللبنانيين، ولكن للأسف السلطة استورثت موازنة وخططاً من حكومة سابقة أسقطها الشارع".
وشدد على انه "هناك فساد، سوء إدارة واستلشاء، والهروب للأمام لا ينفع فنحن نحتاج إلى خطة انقاذية واضحة للنهوض بلبنان"، سائلا "مِن مَن ننتظر هذه الخطة من حكومة مستنسخة عن الحكومة القديمة؟".
واعتبر ان "التهويل بصندوق النقد الدولي هو للهروب من الاجراءات التي يجب اتخاذها واهمها تصغير القطاع العام".
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