اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان الخطة الاصلاحية الشاملة يجب اعلانها سريعا فهي مفتاح الثقة وعودة الاستقرار، وعلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ان لا يراعي مصالح احد من المستفيدين والفاسدين من قوى في الحكومة او خارجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب:الخطة الاصلاحية الشاملة يجب اعلانها سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.