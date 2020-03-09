كشف مصدر في "حزب الكتائب اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مؤتمرًا صحافيًّا سينعقد في الساعات المقبلة تعليقًا على قرار الحكومة، وتغريدة رئيس الحزب النائب سامي الجميل بعد كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، هي الموقف الّذي نعتمده ونعبّر عنه".
وكان قد لفت الجميل، إلى أنّ "لا إعلان عن إجراءات قانونيّة، لا إعلان عن إصلاحات عمليّة وفوريّة، لا إعلان عن خطوات اقتصاديّة واجتماعيّة إنقاذيّة، لا إعلان عن تدابير احتوائيّة لنتائج قرار التعثّر. كلّ ما سمعناه هو إعلان افلاس الدولة وفضح حقيقة الإحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالكتائب للجمهورية: مؤتمر صحافي سينعقد بالساعات المقبلة تعليقا على قرار الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.