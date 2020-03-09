مصدر بالكتائب للجمهورية: مؤتمر صحافي سينعقد بالساعات المقبلة تعليقا على قرار الحكومة

كشف مصدر في "​حزب الكتائب اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مؤتمرًا صحافيًّا سينعقد في الساعات المقبلة تعليقًا على قرار ​الحكومة​، وتغريدة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​ بعد كلمة رئيس الحكومة ​حسان دياب​، هي الموقف الّذي نعتمده ونعبّر عنه".

وكان قد لفت الجميل، إلى أنّ "لا إعلان عن إجراءات قانونيّة، لا إعلان عن إصلاحات عمليّة وفوريّة، لا إعلان عن خطوات اقتصاديّة واجتماعيّة إنقاذيّة، لا إعلان عن تدابير احتوائيّة لنتائج قرار التعثّر. كلّ ما سمعناه هو إعلان افلاس الدولة وفضح حقيقة الإحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في ​مصرف لبنان​".