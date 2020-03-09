مرجع معارض للجمهورية: كلمة دياب "سقطة" تجاهل فيها الواقع والحكومة مقبوض عليها من داخلها

أكّد مرجع معارض، لصحيفة "الجمهورية"، في إطار تسجيله جملة مآخذ على ما أعلنه رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يوم السبت الماضي، أنّ ذلك "سقطة، تجاهَل فيها الواقع وجَهّل فيها الشركاء الأساسيّين والمتسبّبين الفعليّين بهذه الأزمة. ودلّت هذه السقطة على أنّ الحكومة مقبوض عليها من داخلها".

وفنّد مآخذه بالقول: "أوّلًا، انّ الكلمة الّتي ألقاها دياب لم تكن بحجم المأزق الّذي يعيشه البلد. ثانيًا، خلو كلمته من أي إشارة إلى الإصلاح، حتّى أنّها لم ترد نهائيًّا في متن هذه الكلمة". وشدّد على أنّ "ثالثًا، من جهة يتحدّث دياب عن الإنقسام السياسي ويدعو لأن تتمّ مؤازرة الحكومة والتضامن معها، لكنّه من جهة ثانية يقدّم خطابًا سياسيًّا هجوميًّا على القوى السياسيّة، ويلقي السؤوليّة عليها بأنّها هي الّتي سبّبت هذه الأزمة خلال السنوات الثلاثين الماضية".

وركّز المرجع على أنّ "هنا، هو مُطالَب بالجواب عن سؤال هل أنّ الّذين يدعمون حكومته اليوم، ويشكّلون جزءًا أساسيًّا فيها حاليًّا، ألم يكونوا شركاء في تلك الحقبة؟ ألم يكن "​التيار الوطني الحر​" شريكًا في هذه الحقبة منذ العام 2005 إلى اليوم؟ وهل يستطيع أن يحدّد حجم الفاتورة التعطيليّة الّتي تسبّب بها في محطات كثيرة؟ وما هو معيار النزاهة لديه حينما يؤشّر إلى فريق سياسي ويتجاهل كلّ الآخرين، وخصوصًا بعض شركائه في الحكومة؟".

ولفت إلى أنّ "رابعًا، أعلن دياب تعليق دفع السندات، وأشار بالسلب الى ​المصارف​، ولكن أين هي خطّته الإنقاذية؟ وإذا كانت جاهزة فلماذا لم يعلنها؟ وإلى متى يخبئها؟ واذا لم تكن جاهزة فلماذا تأخّر بها؟ وهل ثمة مجال لتضييع الوقت بعد؟".