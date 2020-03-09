محتجون أقفلوا طريق المنية العبدة احتجاجا على توقيف ناشط

أقدم محتجون على إقفال الطريق الدولية المنية - العبدة عند جسر البارد في المحمرة وذلك احتجاجا على توقيف الناشط ح.ع منذ 5 ايام.
وأكد المحتجون أنهم لن يعيدوا فتح الطريق مجددا "ما لم يتم الافراج عن الناشط الموقوف".
وتسبب قطع الطريق بزحمة خانقة واعتمد السائقون طرقا التفافية صعبة المسالك عبر مخيم نهر البارد او عبر طريق بحنين عبدة عيون السمك.
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