محتجون أقفلوا طريق المنية العبدة احتجاجا على توقيف ناشط

أقدم ​محتجون​ على إقفال الطريق الدولية ​المنية​ - ​العبدة​ عند جسر البارد في ​المحمرة​ وذلك احتجاجا على توقيف الناشط ح.ع منذ 5 ايام.

وأكد المحتجون أنهم لن يعيدوا فتح الطريق مجددا "ما لم يتم الافراج عن الناشط الموقوف".

وتسبب قطع الطريق بزحمة خانقة واعتمد السائقون طرقا التفافية صعبة المسالك عبر ​مخيم نهر البارد​ او عبر طريق ​بحنين​ عبدة عيون السمك.