أكّدت مصادر قريبة من "​حزب الله​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عبّر عن توجّه الحكومة، وما نأمله هو أن تبدأ الخطوات العلاجيّة بالظهور في أسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من حزب الله للجمهورية: نأمل أن تبدأ الخطوات العلاجية بالظهور في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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