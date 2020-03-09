جابر: البلد يتطلب خطة إنقاذ متكاملة ويمكن الشروع بخطوات علاجية للكثير من الأمور الملحة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، أنّ "ما قاله رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يوم السبت الماضي جيّد، ومضمون كلمته طموح ويرتكز على مجموعة نوايا. وبالتالي، فإنّ المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة بلا شك، تتطلّب الشروع بالعمل بكلّ جديّة، والأهم هو الالتزام بالوعود وتطبيقها؛ ويمكننا القول لإنّ مرحلة الوعود يجب أن تنتهي لتبدأ مرحلة تنفيذها".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "البلد يتطلّب خطّة إنقاذ متكاملة، وهو أمر لا يتمّ بكبسة زر بل يتطلّب وقتًا، لكن يمكن الشروع بخطوات علاجيّة للكثير من الأمور الملحّة، فقد سمعنا ديبا يقول إنّ الحكومة ستعمل وستعمل وستعمل، والمطلوب أن نسمع من الآن فصاعدًا أنّ الحكومة عملت وعملت وعملت"، موضحًا أنّ "من هذه الخطوات أن يُسارع ​مجلس الوزراء​ إلى الإعلان جديًّا عن الإنتقال من "الديزل" إلى ​الغاز​ في معامل ​الكهرباء​، فهذا الأمر يوفّر أكثر من 350 مليون دولار، وكذلك إلى تعيين نواب حاكم "​مصرف لبنان​"، ومجلس إدارة الكهرباء، وإجراء كلّ ​التعيينات​ في المراكز الشاغرة في الإدارات بكلّ شفافيّة بحيث يُعيَّن أشخاص مميّزون ومستقلّون".

وركّز جابر على أنّ "ما سمعناه عن تفاوض مع الفرنسيّين والألمان في ما خصّ الكهرباء أمر جيّد ومشجّع، وبالتالي يجب حسم هذا الموضوع نهائيًّا ووضعه على سكّة المعالجة"، مؤكّدًا أنّ "المهمّة الإنقاذيّة أمام الحكومة كبيرة، وشرط النجاح فيها هو اتّباع الخطوات السليمة الّتي ستقود الوضع حتمًا إلى برّ الأمان".