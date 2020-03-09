بري: المطلوب إصلاحات واجراءات عاجلة تحصّن البلد اقتصاديا وماليا

عَكَس رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أمام زواره، تقييمًا إيجابيًّا لما أعلنه رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في كلمة الموجّهة إلى اللبنانيّين يوم السبت الماضي، ووصفه بـ"الجيّد، مع أنّه كان في الإمكان أن يتوسّع اكثر في موضوع ​الكهرباء​ والسرعة في معالجته".

وأكّد بري، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية"، أنّه "لو تمّ اتخاذ خطوات وإجراءات وقائيّة قبل الآن لما كنّا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، علمًا أنّنا لطالما نادَينا بذلك في مناسبات عديدة، وعلى ​طاولة الحوار​ تحديدًا"، مركّزًا على أنّ "في أي حال، ما هو ملحّ اليوم هو أن يُترجَم ما أعلنه دياب بخطوات سريعة، وضمن مهلة لا تتعدى شهرًا أو شهرًا ونصف الشهر. وإن لم يحصل ذلك، فستكون له انعكاسات سلبيّة على الحكومة وعلى البلد بشكل عام". وشدّد على أنّ "لذلك، المطلوب الآن إجراءات وإصلاحات عاجلة تحصّن البلد اقتصاديًّا وماليًّا، ويجب أن تلمسها الناس".