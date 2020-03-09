أعلن متحدث باسم الرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، أن حفل تنصيب غني رئيسا للبلاد تأجل إلى بعد ظهر اليوم بعد أن كان من المقرر إقامته صباحا.
وكانت القوى السياسية الأفغانية قد دعت لدعوات "موازية" لحفلي تنصيب بين المتنافسين على الرئاسة في أفغانستان.
يذكر ان لجنة الانتخابات أعلنت في شباط فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول الماضي، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية، الأمر الذي أستدعى إعادة فرز الأصوات، وأعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل حفل تنصيب أشرف غني رئيسا لأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.