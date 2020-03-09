تأجيل حفل تنصيب أشرف غني رئيسا لأفغانستان

أعلن متحدث باسم الرئيس الأفغاني المنتخب ​أشرف غني​، أن حفل تنصيب غني رئيسا للبلاد تأجل إلى بعد ظهر اليوم بعد أن كان من المقرر إقامته صباحا.

وكانت القوى السياسية الأفغانية قد دعت لدعوات "موازية" لحفلي تنصيب بين المتنافسين على الرئاسة في ​أفغانستان​.

يذكر ان لجنة الانتخابات أعلنت في شباط فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول الماضي، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية، الأمر الذي أستدعى إعادة فرز الأصوات، وأعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.