مقتل شخص يحمل سكاكين وسط العاصمة البريطانية لندن

تمكنت ​الشرطة البريطانية​ من قتل شخص يحمل سكاكين بوستمنستر وسط العاصمة البريطانية لندن وفي التفاصيل انه بعد أن لاحظت بعض التصرفات الغريبة التي يقوم بها الشخص بأحد الشوارع، قامت الشرطة بمتابعته وتبين أنه يحمل سكاكين ليقوم الشخص بإشهار تلك ​السكاكين​ على أحد رجال الشرطة ليقومون بقتلة في الحال.

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