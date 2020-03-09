حكومة ألمانيا: مستعدون لاستقبال عدد من المهاجرين القاصرين المتواجدين في جزر ⁧اليونان⁩

أعلنت ​الحكومة الألمانية​ أنّ "هناك على المستوى الأوروبي مفاوضات تجري هذه الأيام، بشأن حلّ إنساني بهدف تنظيم رعاية ​المهاجرين​ القصر على الحدود التركيّة ​اليونان​يّة، في إطار "تحالف من المتطوعين".

وأكّدت في بيان بعد اجتماع استمرّ ساعات عدّة، "أنّنا نريد دعم اليونان في مواجهة الوضع الإنسانيّ الصعب لِما بين 1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر اليونان"، لافتةً إلى أنّ "الأمر يتعلّق بأطفال هم بحاجة ماسّة، بسبب مرضٍ ما، إلى عناية، أو بأطفال غير مصحوبين ويبلغون من العمر أقلّ من 14 عامًا وأغلبيّتهم بنات". وأشارت إلى أنّ "​ألمانيا​ مستعدّة لأخذ العدد المناسب من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار "التحالف التطوّعي" الّذي يتمّ التفاوض بشأنه".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يُتوقّع أن يصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ اليوم الإثنين إلى ​بروكسل​ لإجراء محادثات مع مسؤولي ​الاتحاد الأوروبي​ في شأن وضع المهاجرين على الحدود التركيّة اليونانيّة.