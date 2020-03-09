ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا إلى 902 حالة

أفادت ​تقارير​ ألمانية بارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد – 19) في البلاد إلى 902 حالة.

وذكر موقع "ذا لوكال جيرماني" الإخباري الألماني أن هناك نحو 400 حالة إصابة مؤكدة من هذا العدد الإجمالي للمصابين توجد بولاية " شمال الراين" الألمانية وحدها.

وكان ​وزير الصحة​ الألماني ينز شبان أعلن في وقت سابق إلغاء الأحداث العامة في جميع أنحاء البلاد والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص بغرض الحد من انتشار الفيروس.

وفي ​ميونخ​، جرى إصدار قرار يمنع على ​الأطفال​ والمراهقين الذين يعودون من رحلات من مناطق بها إصابات بالفيروس من الذهاب إلى المدرسة لمدة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من المرض.