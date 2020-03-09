ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا إلى 902 حالة

أفادت تقارير ألمانية بارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد إلى 902 حالة.
وذكر موقع "ذا لوكال جيرماني" الإخباري الألماني أن هناك نحو 400 حالة إصابة مؤكدة من هذا العدد الإجمالي للمصابين توجد بولاية " شمال الراين" الألمانية وحدها.
وكان وزير الصحة الألماني ينز شبان أعلن في وقت سابق إلغاء الأحداث العامة في جميع أنحاء البلاد والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص بغرض الحد من انتشار الفيروس.
وفي ميونخ، جرى إصدار قرار يمنع على الأطفال والمراهقين الذين يعودون من رحلات من مناطق بها إصابات بالفيروس من الذهاب إلى المدرسة لمدة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من المرض.
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