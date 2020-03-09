تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ ان 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ سجلت يوم الأحد. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80.735 حالة. فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في البر الرئيسي للصين إلى 3.119 حتى نهاية يوم الأحد، بزيادة 22 حالة وفاة عن اليوم السابق. وسجلت مقاطعة هوبى بوسط البلاد، مركز تفشي المرض، 21 حالة إصابة جديدة. بينما توفي 18 شخصا في مدينة ووهان.

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