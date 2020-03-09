سلطات تايلاند ترفض السماح للعبارة "كوستا فورتونا" بالرسو في موانيها

رفضت السلطات التايلاندية، السماح للعبارة السياحية الإيطالية "كوستا فورتونا" التى تحمل أكثر من ألفى راكب بالرسو فى موانيها، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأميركية، أن السلطات التايلاندية رفضت السماح لهذه العبارة السياحية بالرسو فى ميناء بوكيت؛ نظرا لوجود 46 راكبا إيطاليا غادروا بلادهم منذ أقل من 14 يوما، الأمر الذى دفع قائد العبارة إلى تغيير مسارها إلى سنغافورة.
وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن هذا الرفض يأتى على الرغم من عدم وجود أية أدلة على أن ركابها يحملون فيروس كورونا.
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