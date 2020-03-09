ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرلمان الفرنسي إلى 6

أعلنت السلطات في ​فرنسا​ ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى 6 ​حالات​، بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربون مقر الجمعية.

ووأوضحت الجمعية انه تم عزل المصابين ووضعهم في الحجر الصحي للحد من انتشار المرض.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمعية عن توقيف الأنشطة البرلمانية، من 9 حتى 22 من آذار الجاري، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا شملت موظفا و3 نواب.