ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في الهند إلى 41 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في الهند اليوم الإثنين إلى 41 حالة.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الجديد في ولاية "جامو وكشمير" وهي لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.