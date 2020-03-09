اليوم.. نائب وزير التعليم يجتمع بمديري الإدارات عبر "الفيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن اللقاء سيناقش التعليمات الوقائية للطلاب بالمدارس، للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، ان هناك حرص شديد من الوزارة على متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

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ولفت المصدر إلى أن الاجتماع سيناقش اختبارات الترقي للمعلمين التي تنعقد الشهر الجاري، إضافة إلى تدريب الطلاب على إجراء الاختبارات الإلكترونية من خلال التابلت، واختبار المنصة قبل عقد الاختبار التجريبي 22 مارس الجاري.

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