إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية. وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، مع انتشار رجال المرور لمنع حدوث كثافات مرورية بالطريق. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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